Jair Bolsonaro e sua esposa são esperados em evento do PL em Belém

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e sua esposa, Michelle Bolsonaro, são esperados para participar do Encontro das Mulheres do PL do Pará, evento marcado para os dias 20 e 21 de outubro, em Belém.

A notícia da presença de Bolsonaro no evento foi anunciada pelo deputado federal Joaquim Passarinho (PL) durante uma reunião que ocorreu na sede do partido em Brasília. A reunião contou com a participação de delegações representando nove municípios paraenses, e foi nesse ambiente que a confirmação do ex-presidente foi feita.

“O Encontro das Mulheres do PL do Pará é aguardado com grande expectativa, e a confirmação da presença de Jair Bolsonaro e Michelle Bolsonaro acrescenta um elemento significativo ao evento. Espera-se que eles abordem temas de importância política e social, além de destacar a relevância da participação das mulheres no cenário político do estado”, disse o parlamentar.

O evento também será uma oportunidade para o ex-presidente se encontrar com apoiadores e membros do partido no estado do Pará, considerado um importante reduto bolsonarista. Os membros do partido acreditam que o ‘Encontro das Mulheres do PL do Pará’ promete ser um marco importante para o crescimento do partido junto ao público feminino, e a confirmação da presença de Jair Bolsonaro e Michelle Bolsonaro pode adicionar um elemento de destaque a causa.