Jader Filho preside Fórum de Ministros de Habitação e Urbanismo da América Latina e do Caribe

O ministro das Cidades, Jader Filho, preside Reunião do Fórum de Ministros e Altas Autoridades de Habitação e Urbanismo da América Latina e do Caribe (MINURVI), evento que começou nesta quinta-feira (01.08) e vai até esta sexta-feira (02.08), em Brasília (DF). Reunindo autoridades de diversos países, o encontro discute resiliência climática e o crescimento sustentável dos assentamentos humanos na América Latina e do Caribe. Essa é a segunda reunião do MINURVI - a primeira foi realizada em Belém, no Pará, em abril deste ano.

“Vivemos uma cruel contradição: ao mesmo tempo em que a região é responsável apenas por 10% das emissões globais, é uma das áreas mais afetadas do planeta pelos impactos das mudanças climáticas. Isso devido à sua localização geográfica e características socioeconômicas. Eventos climáticos graves, cada vez mais frequentes e intensos, ameaçam os progressos alcançados em termos de desenvolvimento e bem-estar”", destacou Jader Filho, em seu pronunciamento.

Entre as autoridades presentes no evento está o Ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, Elkin Velásquez, da ONU Habitat para a América Latina e o Caribe; Diego Aulestia, Chefe da Unidade de Assentamentos Humanos do CEPAL; Tatiana Gallego, Chefe da Divisão de Habitação e Desenvolvimento Urbano do BID. Também participam da reunião representantes da Argentina, Uruguai, Chile, Paraguai, México, Equador, Peru, Bolívia, Colômbia, Venezuela e países da América Central e do Caribe.

(Marcelo Camará / Ministério das Cidades)

“Durante esta Reunião Ministerial do MINURVI, vamos discutir e compartilhar estratégias de maneira a aplacar e adaptar às mudanças climáticas. Será abordada desde a resiliência climática no contexto latino-americano, até o planejamento do uso do solo e suas implicações nas mudanças climáticas, observando a integração da gestão de risco de desastres no planejamento urbano e as mudanças necessárias nas regulamentações urbanas”, declarou Jader Filho.