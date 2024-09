Irritado, Bolsonaro pede que PM desligue bateria de carro de som na Paulista

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) protagonizou momentos de irritação durante o protesto deste sábado (7), na Avenida Paulista, em São Paulo, ao ser interrompido por um carro de som que atrapalhava seu discurso. Bolsonaro, visivelmente incomodado, pediu que a Polícia Militar arrancasse o cabo da bateria do veículo, em meio ao evento que reunia apoiadores contra ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), especialmente Alexandre de Moraes.

"Eu peço... desculpa, eu não sou governador... mas que a PM arranque o cabo da bateria desse carro. Essa é uma atitude de canalha, vagabundo, que não tem compromisso com seu país. Quer fazer política? Vá fazer em outro lugar", disparou o ex-presidente.

A fala ocorreu enquanto Bolsonaro estava em um carro de som ao lado do governador de São Paulo, Tarcísio Freitas (Republicanos), e do prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB).

Pela transmissão que estava sendo feita no canal do YouTube do pastor Silas Malafaia, não foi possível identificar o carro de som específico que irritou o ex-presidente. Mas essa não foi a única vez em que Bolsonaro demonstrou frustração durante o ato. Momentos antes, ele já havia expressado seu descontentamento: "Se for possível parar esse som, a gente agradece. Ou então peço para alguém sabotar: arranca o cabo da bateria desse carro. Se esse picareta quer fazer um evento, anuncie, convoque o povo e faça".

O protesto, realizado na Avenida Paulista, foi marcado por críticas ao STF, em especial a Alexandre de Moraes, e contou com a presença de apoiadores vestidos de amarelo, além de diversas lideranças políticas, incluindo Tarcísio e Nunes.