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IP do Rio de Janeiro é ligado a ameaças de morte contra a vereadora de Belém Vivi Reis

Investigação da Polícia Civil do Pará aponta origem dos e-mails em bairro da zona oeste carioca; Vivi Reis cobra responsabilização pelos ataques com teor racista e misógino

Eva Pires | Especial para O Liberal
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A investigação sobre as ameaças de morte enviadas à vereadora de Belém Vivi Reis (PSOL) avançou. Os e-mails partiram de um IP localizado no bairro Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro (RJ).

As ameaças ocorreram em 27 de novembro de 2025, quando a vereadora recebeu dois e-mails em sua conta institucional. A informação foi repassada pela Diretoria Estadual de Combate a Crimes Cibernéticos da Polícia Civil do Pará, responsável pelo inquérito.

As mensagens continham ofensas e ameaças explícitas de estupro e morte direcionadas a Vivi Reis e a mulheres de sua família. O conteúdo era marcado por ataques racistas, misóginos e homofóbicos, com menções a invasão e massacre. Os textos eram assinados por um grupo que se autodenomina Nova Ordem Ariana.

Detalhes da apuração

Segundo o relato da parlamentar, durante o depoimento na delegacia, foram apresentados nomes associados ao IP investigado. Ela afirmou não reconhecer nenhuma das pessoas indicadas. Entre os identificados, há o registro de um indivíduo com vínculos com o Partido Novo, incluindo doações financeiras a candidaturas da legenda. Este dado passou a integrar a apuração policial.

Após o episódio, a vereadora registrou um boletim de ocorrência, dando início às investigações.

O que é IP?

O IP (Internet Protocol) é a identidade digital de qualquer dispositivo conectado a uma rede, funcionando como um endereço ou CPF digital.

Sem essa sequência numérica, seria impossível para um computador, smartphone ou roteador enviar e receber informações, pois a rede não saberia para onde encaminhar os dados. O protocolo garante a comunicação global entre servidores, permitindo acesso a sites e aplicativos com precisão.

Medidas de segurança e outras ameaças

Desde o ocorrido, Vivi Reis afirma ter intensificado medidas de proteção pessoal e digital. Ela ressalta que já convivia com protocolos de segurança devido a ameaças anteriores.

“Desde que fui deputada federal venho adotando medidas de segurança pessoal que acabam limitando minha vida e até programações do dia a dia. Isso não começou agora: é algo que já venho fazendo há algum tempo por conta de outras ameaças que recebi”, afirmou.

Após o episódio, ela também reforçou a segurança digital e solicitou à Câmara Municipal a disponibilização de segurança institucional, mas ainda não foi atendida. “A investigação segue em andamento e espero que haja responsabilização, porque ameaças dessa gravidade não podem ser naturalizadas”, declarou.

Reação política e pautas de direitos

Apesar do impacto, a vereadora diz que não houve recuo em sua atuação política. Segundo ela, o episódio reforça a necessidade de seguir atuando em pautas relacionadas a direitos humanos.

“De forma alguma essas ameaças abalam meu engajamento político. Sigo mobilizando meu mandato para atuar de forma profunda nas pautas de direitos das mulheres, igualdade racial e combate à violência, seja dentro do parlamento, seja nas ruas, junto aos movimentos sociais”, afirmou.

Vivi Reis complementa que não pode negar que ameaças como essas abalam sua saúde mental e, consequentemente, sua vida.

Violência política

Para Vivi Reis, o caso também revela um cenário mais amplo de violência política de gênero e raça. Ela aponta que o episódio não é isolado e se conecta a dinâmicas de radicalização presentes no ambiente digital.

“Essas ameaças não são um caso isolado. Elas fazem parte de uma onda de violência misógina e racista que cresce dentro e fora das redes, alimentada por discursos de ódio e por grupos como os chamados movimentos ‘Red Pill’”, concluiu.

“Enfrentar essa violência é uma tarefa coletiva e urgente para proteger a democracia e a participação das mulheres na política”, acrescentou. A Polícia Civil do Pará não divulgou detalhes adicionais sobre a investigação, que segue em curso para identificar os responsáveis e apurar possíveis conexões entre os envolvidos.

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