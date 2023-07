Investigada por corrupção, Odebrecht volta a poder disputar contratos da Petrobras

A Petrobras habilitou as empreiteiras Odebrecht, Andrade Gutierrez e UTC a disputarem contratos na estatal. Essas empresas estavam impedidas de fechar contratos por causa de envolvimento em esquemas de corrupção na petroleira, investigados pela operação Lava Jato. Ainda segundo o jornal digital Poder 360, a informação foi confirmada pela Petrobras ao jornal Folha de S. Paulo.

“Toda e qualquer empresa interessada em iniciar, manter ou restabelecer relacionamento com a Petrobras deve demonstrar conformidade ao Programa de Compliance da Petrobras”, declarou a estatal. Além de aceitarem agir conforme o programa de compliance, as empresas que disputarem os contratos deve, ainda conforme a Petrobras, “assumir o compromisso de cumprir as leis anticorrupção e as políticas, procedimentos e regras de integridade aplicáveis, bem como estar livre de quaisquer sanções impeditivas”.

De acordo com a Petrobras, são 31 as empresas nacionais e estrangeiras habilitadas a disputar contratos. A Odebrecht está na chamada categoria plena, que permite a participação em todos os tipos de concorrências.