Instituto dos Advogados do Pará promove almoço palestra sobre reforma tributária

O Instituto dos Advogados do Pará (IAP) e a Associação da Advocacia do Pará (Aapa) estão organizando um Almoço Palestra para discutir os impactos da reforma tributária para a advocacia. O evento contará com a presença do advogado Thadeu de Jesus Silva, especialista com quase 50 anos de experiência no setor tributarista.

A palestra, marcada para o dia 22 de março às 12h30, será realizada no restaurante Pommedor, localizado na avenida Generalíssimo Deodoro, número 1513. As inscrições estão abertas e podem ser realizadas no site da Associação dos Advogados do Pará (Aapa).

"Será uma excelente oportunidade para os advogados entenderem as nuances da nova reforma tributária e se prepararem para as mudanças que irão impactar diretamente o exercício da advocacia. Tudo será debatido”, diz o advogado.

Durante a palestra, serão abordados temas como o que os advogados devem esperar com a nova reforma tributária, quais as oportunidades e as novas demandas que irão surgir no cenário jurídico.

“É um caminho que se repete. Na década de 70 e em 1988 o Brasil passou por reformas tributárias profundas, que trpuxeram para Constituição brasileira príncipios que não existiam. Essa de agora é a maior, se calculou algo de 230 novas exposições. Se a de 1988 não conseguimos debater ainda tudo, imagina o que se espera com esse novo sistema tributário”, diz o especialista.

Nova Reforma Tributária em Andamento no Congresso

Atualmente, a reforma tributária está em discussão no Congresso Nacional. O objetivo principal é simplificar o sistema tributário brasileiro, reduzindo a complexidade e promovendo maior eficiência na arrecadação de impostos.

Entre as propostas em análise, destacam-se a unificação de tributos federais, estaduais e municipais em um único imposto sobre bens e serviços (IBS), a simplificação do sistema de imposto sobre a renda e a criação de mecanismos para evitar a guerra fiscal entre os estados.

No entanto, o processo de aprovação da reforma tributária enfrenta desafios, como divergências entre os parlamentares e a necessidade de construção de consensos para garantir uma reforma efetiva e que atenda aos interesses da sociedade e do país como um todo.

“A reforma, depois de aprovada, terá dez anos para entrar em vigor. Parece muito a príncipio, mas não é, pois a mudança é complexa e irá requerer transformações profundas em diversos setores da sociedade. O estudo agora é fundamental para os advogados”, diz Thadeu.