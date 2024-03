Livro ‘Direito público e suas transversalidades’ é indicação da Editora Fórum ao Prêmio Jabuti

A editora Fórum selecionou os organizadores do livro "Direito Público e suas Transversalidades”, lançado no final de 2023 pelo Instituto Brasileiro de Direito Público e Privado (IBDPP), para concorrer na categoria “Direito” do Prêmio Jabuti. A premiação literária é a mais importante e conhecida em âmbito nacional e agora conta com uma versão acadêmica.

Com a supervisão de Giussepp Mendes, Denise Mendes e Jeferson Bacelar, o livro “Direito público e suas transversalidades” reúne dezenas de renomados autores e juristas, que contribuíram discutindo os temas de maior importância dentro do ambiente jurídico. Para a Editora Fórum, o livro pode ser um dos destaques da premiação.

A versão acadêmica do Prêmio Jabuti contará com a avaliação de obras de caráter técnico-científico e vai valorizar a ciência, as editoras e os escritores do setor. O IBDPP já trabalha em uma nova obra que será lançada neste ano.

Prêmio Jabuti Acadêmico é dedicado às obras acadêmicas, científicas, técnicas e profissionais (Marco Nascimento/PGE)

Premiação

O Prêmio Jabuti foi criado em 1959 pela Câmara Brasileira do Livro (CBL), uma entidade que representa o setor editorial no país. O nome foi inspirado na obra “Macunaíma”, de Mário de Andrade, que narra as aventuras de um herói sem nenhum caráter, que se transforma em vários animais, entre eles o jabuti.

A edição acadêmica da premiação é dedicada às obras acadêmicas, científicas, técnicas e profissionais, e tem como principal finalidade reconhecer e divulgar os autores e editores que se dedicam a esses segmentos, assim como incentivar e valorizar a excelência da produção acadêmica no Brasil.