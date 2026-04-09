Indicado por Lula para o STF, Messias estará oficialmente de férias até o fim do mês

Indicado pelo Palácio do Planalto para ser ministro do Superior Tribunal Federal (STF), o advogado-geral da União, Jorge Messias, entrou oficialmente em férias nesta quarta-feira, 8. O descanso vai até o dia 30 de abril. A informação consta no Diário Oficial da União desta quinta-feira (9) por meio de um despacho assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Messias foi indicado por Lula no primeiro dia deste mês, mas seu nome precisa passar pelo crivo de senadores por meio de uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), que ainda não tem data marcada. Depois, é preciso que haja aprovação também do plenário. Por cálculos informais feitos por parlamentares, o AGU não contaria com o número mínimo de votos para sua aprovação.

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Há a expectativa de que ele circule pelos gabinetes de senadores por estes dias para o chamado "beija-mão", que é quando um indicado se apresenta aos representantes que votarão de forma favorável ou não pela sua nomeação. Messias foi apontado para a vaga de Luís Roberto Barroso, que deixou o cargo em outubro do ano passado.