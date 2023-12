Indicação de Dino ao STF gera discordância entre aliados de Lula

Aliados próximos ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) podem estar divididos por conta da escolha de quem assumirá o Ministério da Justiça e Segurança Pública, após a indicação do ministro Flávio Dino (PSB) para o Supremo Tribunal Federal (STF).

As divergências estariam acontecendo entre o partido do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), lideranças do Partido dos Trabalhadores (PT) e líderes de movimentos sociais e membros da militância petista, que discordam sobre quem deve ser o sucessor de Dino na pasta, considerada uma das mais estratégicas e de maior visibilidade, do ponto de vista dos partidos.

A legenda do atual titular do ministério argumenta que a pasta deve permanecer sob comando de um representante do partido. Um dos nomes cotados para a substituição é o secretário-executivo Ricardo Cappelli, que é considerado o “número 2” da Justiça e foi nomeado interventor federal de Segurança Pública no Distrito Federal em janeiro deste ano após os atos de 8 de Janeiro, em Brasília. "Se é do PSB, e se o Ministério da Justiça fez um bom trabalho, a gente tem a expectativa, e a bancada já se manifestou internamente ao governo, pedindo a manutenção do Cappelli", declarou o líder do partido na Câmara, Felipe Carreras (PSB-PE), à Jovem Pan.

Já no partido de Lula, Wellington César Lima e Silva, secretário especial de Assuntos Jurídicos da Presidência, e Marco Aurélio de Carvalho, fundador do Grupo Prerrogativas, foram as principais figuras levantadas para comandar a pasta, que já foi chefiada, inclusive, por Lima e Silva por duas semanas em 2016, durante gestão de Dilma Rousseff (PT). Ele também é apoiado pelo ministro Rui Costa (PT-BA), chefe da Casa Civil, e por líderes do Planalto, como o senador Jacques Wagner.

Já a indicação de Marco Aurélio é defendida por José Dirceu e José Genoino, e pelos deputados Jilmar Tatto (PT-SP) e Rui Falcão (PT-SP). Somado a esse apoio, o nome do fundador do Grupo Prerrogativas também é bem recebido por movimentos sociais e membros da militância de esquerda.

Dino foi indicado por Lula ao STF em novembro deste ano. A sabatina do maranhense aconteceu no dia 14 de dezembro, pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal, com placar de 47 a 31 a favor da aprovação da indicação. O resultado indica que Dino tome posse da cadeira herdada da ministra Rosa Weber, que deixou a Corte em setembro, após a aposentadoria compulsória, em fevereiro deste ano. Flávio Dino deve continuar à frente do ministério até que um sucessor seja designado pelo Chefe do Executivo.