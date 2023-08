Imprensa nacional repercute o nome de promotora paraense ao cargo no SFT

Nesta sexta-feira (11), a imprensa nacional repercutiu o nome de promotora paraense Ana Cláudia Pinho como uma possível opção para ocupar o cargo de ministra do Supremo Tribunal Federal (STF). Pinho é titular da 9ª Promotoria de Justiça Criminal de Belém, coordenadora do Centro de Apoio Operacional dos Direitos Humanos do Ministério Público do Pará (MPPA) e pode ficar com a vaga de Rosa Weber, que se aposentou este ano.

Em maio deste ano, o advogado italiano Luigi Ferrajoli encaminhou uma carta a Lula apoiando o nome de Pinho para a Suprema Corte. Ferrajoli defendeu que a promotora está “radicalmente comprometida com a democracia” e “à altura do desafio que se apresenta na atual conjuntura“. A indicação de uma mulher ou um negro tem sido uma das pressões do meio jurídico. O nome da promotora também foi sugerido pelo grupo “Juristas pela Amazônia” em um manifesto assinado por diversos advogados, ambientalistas e artistas, como Dira Paes e Fafá de Belém.

Ao site Poder360, Ana Cláudia Pinho afirmou que Lula está “atento” as reivindicações e que a indicação de uma mulher está em seu radar. “Eu acredito que o presidente esteja assim atento a essa reivindicação, até porque ele é sensível a essa pauta, sem dúvida alguma. Está tendo uma manifestação muito ampla na sociedade civil por parte de juristas. […] Então me parece que esse é um tema que está sem dúvida nenhuma no radar do presidente“, disse a promotora.

A baixa representatividade feminina no recorte atual da Corte também foi criticada pela promotora, segundo os site, já que se fosse ao contrário - 9 mulheres e 2 homens — causaria estranhamento na sociedade.

Desigualdade de gênero na justiça

Ao longo da história, somente 3 mulheres ocuparam uma cadeira no STF, sendo duas delas na composição atual. Com a saída de Weber, Cármen Lúcia passará a ser a única mulher no Supremo, caso o petista opte por indicar um homem para o cargo.