III Marcha a Belém em Defesa dos Municípios é realizada nesta terça (14) na capital

Nesta terça-feira (14), será realizada em Belém, a terceira edição da III Marcha a Belém em Defesa dos Municípios, promovida pela Federação das Associações Municipais do Estado (FAMEP). O governador Helder Barbalho estará presente no evento, que terá a presença de prefeitos, senadores, deputados federais, deputados estaduais e especialistas municipais para debater as demandas locais.

Além disso, o encontro político também incluirá o lançamento do Prêmio "FAMEP Destaque Governança e Gestão 2023", uma iniciativa conjunta da FAMEP, Ministério da Economia e Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) para reconhecer e premiar as boas práticas de gestão nos municípios.

Os interessados em participar do evento, que é voltado para prefeitos, prefeitos, deputados estaduais e federais, podem se inscrever por meio da FAMEP ou das associações e consórcios regionais. O encontro terá início às 13h e será realizado no Hotel Princesa Louçã, no Salão Carajás.

III MARCHA A BELÉM EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS PARAENSES

Data: 14 de março de 2023 (terça-feira)

Hora: 13h

Local: Hotel Princesa Louçã (Salão Carajás) - Av. Pres. Vargas, 882 - Campina, Belém - PA, 66017-904.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).