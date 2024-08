Igor Normando lança seu plano de governo em reunião com lideranças em Belém

Na noite desta quinta-feira (29/8), o candidato à prefeitura de Belém pela Coligação Levanta Belém, Igor Normando (MDB) lançou o plano de governo à gestão municipal. O evento na sede da Federação das Indústrias do Pará (Fiepa) foi aberto a lideranças e entidades do setor produtivo.

Igor Normando citou os pilares de seu plano de governo: projetos para a juventude, para a educação, saúde, cidadania, segurança, turismo, sustentabilidade e desenvolvimento econômico. “Vamos fazer nossa cidade ser a capital do empreendimento, do emprego e da economia. Precisamos pensar em desenvolvimento econômico, precisamos dar oportunidades para os jovens. Precisamos criar pontes e não muros. Vamos fazer a nossa juventude acelerar”.

O candidato também falou sobre a importância de estender o horário de atendimento nos postos de saúde, a construção de policlínicas, abastecer os postos de saúde e investir em saneamento para tratar da saúde de forma preventiva. Quanto à mobilidade, comprometeu-se a finalizar as obras do BRT e implementar licitações para o transporte público, para que tenham maior qualidade sem que prejudiquem o bolso do trabalhador ou os cofres do município.

Em entrevista, Igor falou sobre as principais propostas de seu plano de governo: “Vamos construir uma gestão disruptiva. Uma gestão que possa quebrar paradigmas na cidade e entregar resultados eficientes na área da saúde, da educação e do transporte. Belém é uma cidade fantástica com muito potencial, mas que precisa de muito cuidado, principalmente, no que tange à zeladoria urbana e ao desenvolvimento econômico, para que possamos ter justiça social ao mesmo tempo”.

O plano de governo de Igor Normando, sob o registro 0600127-53.2024.6.14.0096, já está disponível no site do TRE/PA e conta com um diagnóstico dos principais problemas de Belém e soluções realistas para resolvê-los.