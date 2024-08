Prefeitura de Belém: Pesquisa aponta Igor Normando na liderança; veja

Pesquisa da AtlasIntel ouviu 1.220 pessoas, em Belém, com margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, e aponta a liderança do candidato Igor Normando (MDB), para o cargo de prefeito de Belém. A sondagem está registrada no Tribunal Superior Eleitoral, no nº 02272/2024, como pesquisa por amostragem com metodologia do PNAD e do próprio TSE.

Entre os consultados, 55% foram mulheres e 44.2% homens, com renda familiar mensal variando entre até R$ 2 mil (28,9% ); de R$ 2 mil a R$ 3 mil (16,8%); de R$ 3 a R$ 5 mil (18.8%), de R$ 5 mil a R$ 10 mil (19%).

A pesquisa usa o método atlas randon digital recrutment, um método desenvolvido pela AtlasIntel para amostras robustas representativas da população alvo, e a consulta, segundoa empresa, contempla diversos fontes e representações de grupos demográficos.

Confira os principais resultados:

Eleições para prefeito da cidade de Belém primeiro cenário: se os candidatos fossem estes em quem você votaria para prefeito de Belém? Consulta estimulada:

Igor Normando (MDB) - 36.5%

Éder Mauro (PL) - 34.7%

Edmilson Rodrigues (PSOL) - 15.5%

Tiago Araújo (Republicanos - 3.4%

Jefferson Lima (Podemos) - 1.1%

Everaldo Eguchi (PRTB) - 1%

Wellingta Macedo (PSTU) - 1%

Ítalo Abati (NOVO) - 8.8%

Raquel Brício (UP) - 03%

Não sabe ou não responderam (3.5%)

Vota Branco/Nulo (2.3%)

Considerando apenas os votos válidos:

Igor Normando MDB aparece com 38.7%

Éder Mauro PL - 36.9%

Edmilson Rodrigues PSOL -16.4%

Thiago Araújo Republicanos (3.6%)

Jefferson Lima Podemos (1.2%)

Everaldo Echuchi (PRTB) 1.1%

Wellingta Macedo (PSTU) 1%

Ítalo Abati (0.8%)

Raquel Brício UP (0.3%)