IBGE faz postagem sobre camarão após alta de Bolsonaro

Pouco tempo depois de o presidente Jair Bolsonaro ter alta hospitalar e o médico e o próprio presidente explicarem que a obstrução intestinal se deveu a um camarão mal mastigado, o IBGE postou uma publicação nas redes sociais envolvendo o crustáceo, o que gerou muita piada.

Na quarta-feira (5), o presidente disse que a causa da obstrução intestinal foi ele não ter mastigado adequadamente camarões. A fala se deu em coletiva após alta hospitalar.

“Domingo eu não almoço, eu engulo. Uma peixada, tinha uns camarõezinhos também. Aí eu mastiguei o peixe e engoli o camarão. Foi isso que aconteceu”, disse o presidente, ao lado do médico pessoal Antônio Luiz Macedo.

IBGE publicou horas depois um estudo sobre a produção do crustáceo: “#Camarão frito, ensopado, no bobó.. Eita que é feito de todo jeito! Tem até chiclete, sabia? Lá no Nordeste, responsável por 99,6% da produção do país. Aracati (CE) é o maior produtor, com 3,9 mil toneladas. + Pesquisa da #Pecuária Municipal do #IBGE.”

A Crusoé ouviu funcionários do instituto, que reconheceram que a postagem foi feita em um “timing” ruim.