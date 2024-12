IBDPP lança obra sobre a atuação feminina no sistema de Justiça paraense

O Instituto Brasileiro de Direito Público e Privado (IBDPP) apresenta nesta quarta-feira (11) o livro "Magníficas Mulheres: Mulheres do Sistema de Justiça". O lançamento será realizado na Estação das Docas, em Belém, com a presença de autoridades como a vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, e a ministra do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Edilene Lobo.

A obra, organizada por Giussepp Mendes, Jeferson Bacelar e Denise Mendes, reúne textos de quase 100 autores, incluindo juristas, ministros de tribunais superiores e outros profissionais do sistema de Justiça. O livro faz homenagens a figuras do cenário jurídico nacional, como a presidente do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), desembargadora Nazaré Gouveia; a presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE-PA), conselheira Rosa Egídia; e a defensora pública geral do Pará, Mônica Belém.

Colaborações e reflexões

Entre os participantes estão nomes como os ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Luís Felipe Salomão e Benedito Gonçalves, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli, e a ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge. Juristas como Odete Medauar, desembargadores do Tribunal de Justiça do Pará e membros do Tribunal de Contas da União (TCU) também contribuem com suas reflexões.

Para Giussepp Mendes, o livro busca valorizar o papel feminino no sistema de Justiça. “O projeto foi concebido para ser um marco na valorização das mulheres que contribuem ativamente para a sociedade. É um orgulho ver tantas vozes sendo amplificadas em uma única publicação, e acredito que este livro se tornará um legado”, afirmou.

Jeferson Bacelar destacou o impacto coletivo da obra. “A riqueza de Magníficas Mulheres está na diversidade de olhares que ela reúne. Aqui estão representadas as vozes de quase 100 autores que se dedicaram a homenagear trajetórias únicas e, ao mesmo tempo, a levantar discussões fundamentais sobre o papel das mulheres na construção de um mundo melhor."

Já Denise Mendes ressaltou o trabalho necessário para a realização do projeto e o significado da obra. “Produzir esta obra foi um desafio que demandou muita dedicação, mas o resultado é extraordinário. Cada página carrega uma história, uma luta, uma conquista. Nosso objetivo foi criar um registro que vá além do reconhecimento, sendo também uma ferramenta de empoderamento para quem lê."

Diversidade de perspectivas

A obra aborda as contribuições de mulheres no sistema de Justiça e propõe reflexões sobre seus desafios e conquistas. O evento de lançamento reunirá representantes de diferentes áreas do sistema jurídico, que contribuíram para a diversidade de perspectivas presentes no livro.

Serviço

Lançamento do livro “Magníficas Mulheres: Mulheres no Sistema de Justiça”

Data: 11 de dezembro de 2024

Horário: 19h

Local: Estação das Docas