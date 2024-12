Helder é reconduzido à presidência do CAL para liderar a Amazônia na COP 30

O governador do Pará, Helder Barbalho, foi reeleito por unanimidade para mais um mandato à frente do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal (CAL). A decisão, tomada em reunião virtual nesta quinta-feira, 26, garante ao paraense a presidência do colegiado em 2025, completando assim seu terceiro ano consecutivo no cargo.

A escolha de Barbalho como presidente do CAL ganha relevância com a proximidade da 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30), que será realizada em Belém, em novembro de 2025. O governador tem defendido a importância da união dos estados amazônicos para garantir que o evento resulte em avanços significativos para toda a região.

"A floresta estará no centro do debate mundial sobre mudanças climáticas. A união dos estados no Consórcio nos fortalece para enfrentar os desafios e também para valorizar oportunidades", afirmou Helder Barbalho.

O Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal reúne os nove estados da região: Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Maranhão, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Juntos, esses estados abrangem 59% do território brasileiro e são o lar de mais de 29,3 milhões de pessoas.

O CAL tem como missão promover o desenvolvimento sustentável da Amazônia Legal de forma integrada e cooperativa, considerando as especificidades e desafios de cada estado. O objetivo é transformar a região em um modelo de desenvolvimento sustentável e competitivo até 2030.