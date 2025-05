Helder Barbalho participa do Fórum Lide COP 30, em MS

O governador Helder Barbalho participa, nesta sexta-feira (30.5), do Fórum LIDE COP 30, que teve início na quinta-feira (29) e segue até sábado (31). Realizado na cidade de Bonito, no Mato Grosso do Sul (MS), o evento reúne lideranças empresariais, autoridades e especialistas.

Durante o encontro preparatório para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30) vão discutir temas como descarbonização, sustentabilidade e transição energética. O objetivo é promovendo o diálogo entre setor público e privado em defesa de uma economia verde.