Helder Barbalho oferece ajuda ao governador da Bahia, Rui Costa, para lidar com alagamentos

O governador Helder Barbalho comunicou na noite desta segunda-feira (27), em uma rede social, que conversou com o governador da Bahia, Rui Costa (PT), sobre as chuvas que atingiram o sudoeste, sul e extremo sul da Bahia e já desabrigaram 31.405 pesoas, de acordo com a Superintendência de Proteção e Defesa Civil (Sudec).

Helder afirmou que transmitiu "toda a solidariedade dos paraenses aos baianos". "Também coloquei o Pará a disposição do que possamos ajudar", completou o chefe do Executivo no Pará.

O total de municípios baianos afetados chega a 116, sendo que 100 deles já decretaram situação de emergência. Segundo o governador da Bahia, foram registrados 358 feridos. O total de pessoas afetadas é superior a 470 mil (471.009).