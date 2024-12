Helder Barbalho faz visita de cortesia ao Grupo Liberal

O governador do Pará, Helder Barbalho, visitou nesta quinta-feira (26) os jornalistas e colaboradores do Grupo Liberal. O encontro na redação integrada faz parte da agenda anual do chefe de Estado, no período do final de cada ano, quando ele visita todos os veículos de comunicação.

Helder foi recebido pelo CEO do Grupo Liberal, Ronaldo Maiorana; pela diretora comercial, Rose Maiorana; e pelo diretor de Conteúdo, Felipe Melo.

Governador Helder Barbalho conversa com jornalistas na redação integrada de O Liberal

O governador esteve acompanhado da secretária de Comunicação do Estado (Secom), Vera Oliveira, e concedeu uma entrevista especial ao Grupo Liberal, conversando com os jornalistas sobre as perspectivas para o Pará em 2025, principalmente, sobre a COP 30, que ocorrerá em novembro, em Belém.