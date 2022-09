Helder Barbalho é o último candidato ao Governo estadual a ser entrevistado pelo Grupo Liberal

O último candidato a ser entrevistado na série de entrevistas realizadas pelo Grupo Liberal com os principais nomes aos Governo estadual e Senado é o atual governador do Pará, Helder Barbalho, que tenta a reeleição pelo partido MDB.

VEJA MAIS

Formado em administração e pós-graduado com MBA executivo em gestão pública, ele já foi ministro-chefe da Secretaria Nacional dos Portos e da Integração Nacional. Também, foi vereador e prefeito da cidade de Ananindeua (PA) e deputado estadual. A candidata a vice é a servidora pública estadual Hana Ghassan (MDB), de 54 anos.

A entrevista A entrevista foi adiantada para as 10h, devido a uma solicitação da assessoria do candidato, que estava com dificuldade de encaixar o compromisso na agenda. Essa mesma flexibilização já havia sido oferecida aos demais candidatos à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL), mas que, mesmo assim, não puderam participar das entrevistas por conta de incompatibilidade de agenda. A transmissão será ao vivo pelo site OLiberal.com, Youtube, Facebook e Instagram, com chamadas com link nas demais redes Telegram, Whatsapp, Twitter, Getter, TikTok. A entrevista vai ser transmitida às 12h30 pela Rádio Liberal.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)