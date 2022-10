Helder Barbalho acompanha apuração em casa em Ananindeua

Candidato à reeleição, o governador Helder Barbalho (MDB), de 43 anos, acompanhará a apuração dos votos nas eleições gerais, deste domingo (2), em casa, no município de Ananindeua, Região Metropolitana de Belém (RMB), ao lado da família e de amigos próximos.

A informação foi comunicada agora há pouco ao Grupo Liberal pela assessoria de imprensa do candidato. Helder é o favorito com ampla porcentagem na preferência das intenções de votos, segundo as pesquisas eleitorais mais recentes.

No final da manhã deste domingo, ele votou no colégio Cívico Militar Dom Alberto Galdêncio Ramos, no bairro do Paar, em Ananindeua. Ele estava com a esposa, Daniela Barbalho, os filhos, e a candidata à vice na chapa, Hana Ghassan.