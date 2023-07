Helder anuncia deputado Victor Dias na Secretaria de Ciência e Tecnologia no lugar de Hélio Leite

O deputado estadual Victor Dias, do União Brasil, vai comandar a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica. A informação foi divulgada pelo governador Helder Barbalho, nas redes sociais.

Dias ficará no lugar que Hélio Leite, que deixa a Secretaria para assumir a vaga na Câmara dos Deputados aberta com a saída do deputado federal Celso Sabino (União Brasil), nomeado para o Ministério do Turismo.

"Aceitei com entusiasmo o convite do governador @helderbarbalho para assumir a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (@sectetpa). Estou muito honrado pela confiança depositada em mim e reafirmo o meu compromisso de seguir com a missão de tornar realidade os compromissos do @governopara na pasta que é a mola mestra de nossa economia na educação e tecnologia", escreveu Victor Dias em suas redes sociais.

Com a saída de Victor Dias, o deputado Eliel Faustino, também do União Brasil, retorna à Assembleia Legislativa do Estado (Alepa).