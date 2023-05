Grupo vai ao Senado apresentar pedido de cassação de Magno Malta por falas racistas

Uma representação pedindo a cassação do mandato do senador Magno Malta (PL/ES) será enviada por um grupo de advogados, artistas e jogadores ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar do Senado. A iniciativa é por conta do recente episódio em que o político abordou o episódio de racismo sofrido por Vini Jr., atleta da Seleção Brasileira de Futebol (CBF) e do Real Madrid, ocorrido no último domingo (21).

Durante uma audiência da Comissão de Assuntos Econômicos da Casa, Malta cobrou de associações da causa animal que “defendam os macacos”, uma vez que eles estariam sendo expostos ao serem citados nos xingamentos contra o jogador. "Veja quanta hipocrisia. O macaco é inteligente, é bem pertinho do homem. A única diferença é o rabo. Ágil, valente, alegre. Tudo o que você possa imaginar, ele tem", afirmou o senador.

VEJA MAIS

"Eu, se fosse um jogador negro, entrava com uma leitoinha branca nos braços e eu ainda dava um beijo nela. E falava assim: 'Olha como eu não tenho nada contra branco, eu ainda como'".

Assinaturas

Entre os que assinaram a representação, estão os advogados Pierpaolo Cruz Bottini, Igor Tamasauskas, Antônio Claudio Mariz de Oliveira, Sebastião Tojal, Sérgio Renault, Marco Aurélio de Carvalho e Tiago Rocha. O grupo sustenta que a fala de Magno Malta é incompatível com o decoro parlamentar e abusa das prerrogativas asseguradas aos membros do Congresso.

"Racismo é um ato da maior gravidade. Gracejar com a dor, com a discriminação, não condiz com a dignidade parlamentar, com a estatura do Senado Federal. Um discurso daquele porte merece reprimenda ética e criminal, razão da representação apresentada", disse Pierpaolo Bottini. O pedido também é assinado por Camila Pitanga, Raí, Cleber Machado, pelo ex-jogador Walter Casagrande Jr., pelo jornalista Juca Kfouri, pelo cofundador da Uneafro Douglas Belchior e outras personalidades.