Governo Lula é reprovado por 56,7% dos brasileiros, aponta Paraná Pesquisas

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é reprovado por 56,7% dos brasileiros, segundo levantamento do Instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta terça-feira (25). Outros 39,8% aprovam a gestão, enquanto 3,5% não souberam ou não quiseram responder.

Na avaliação sobre o desempenho do governo, 47,5% consideram a administração ruim ou péssima. Para 25,6%, é ótima ou boa, e 25,8% classificam como regular. Apenas 1,1% não opinaram.

Em relação ao último levantamento, realizado em abril, a desaprovação oscilou dentro da margem de erro. Naquela ocasião, o índice era de 57,4%. A pesquisa atual ouviu 2.020 eleitores em 162 municípios entre os dias 18 e 22 de junho. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais e o grau de confiança é de 95%.

Cenário eleitoral

No cenário eleitoral para 2026, Lula lidera as intenções de voto no primeiro turno contra Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Eduardo Bolsonaro (PL-SP). No entanto, empata tecnicamente com Michelle Bolsonaro (PL) e com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) quando esses nomes são incluídos como opções.

Nas simulações de segundo turno, o atual presidente também aparece em situação de empate técnico com os principais nomes da oposição.