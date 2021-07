Governo libera R$ 876 mil para investimentos em abastecimento de água em Santarém

O Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) autorizou a liberação de R$ 876 mil para investimentos em saneamento básico no distrito de Alter do Chão, em Santarém. De acordo com a pasta, os recursos serão investidos na implantação de um Sistema de Abastecimento de Água (SAA).

O secretário nacional de Saneamento do MDR, Pedro Maranhão, reforça o impacto positivo do investimento de recursos federais para o setor. "A falta de acesso a serviços, como tratamento de água e esgoto, coloca em risco a saúde da população. Além disso, a falta de saneamento é o maior problema ambiental brasileiro. Nesta gestão, estamos trabalhando para mudar essa situação, dando continuidade a importantes obras do setor", afirmou, durante a liberação destes recursos na última quinta-feira (22).

As cidades de Águas Lindas (GO), São Paulo (SP) e Cascavel (CE) também receberam repasses federais para a continuidade de obras de saneamento. Desde janeiro, R$ 243,6 milhões do Orçamento Geral da União (OGU) foram repassados pelo MDR para garantir a continuidade de empreendimentos de saneamento básico pelo País.

Outros R$ 696,4 milhões foram assegurados para financiamentos por meio do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e outros fundos federais financiadores.

Atualmente, a carteira de obras e projetos da Pasta no setor – contratos ativos e empreendimentos em execução ou ainda não iniciados – é de 1.209 empreendimentos, somando um total de R$ 44,2 bilhões, sendo R$ 26,1 bilhões de financiamentos e R$ 18,1 bilhões de Orçamento Geral da União.

No primeiro semestre, segundo o Ministério, foram investidos R$ 222,2 mil no Pará em três iniciativas iguais a essa anunciadas nesta semana em Santarém. De acordo com o MDR, R$ 128,8 mil foram investidos na ampliação dos sistemas de abastecimento de água dos municípios de Breves (R$ 96,6 mil) e Oriximiná (R$ 32,2 mil). Já outros R$ 93,4 mil foram para aumentar a capacidade de abastecimento e tratamento de água no município de Marituba.