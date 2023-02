Governo envia R$ 170 milhões para reforçar atendimento socioassistencial em estados e municípios

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome informou que o Governo Federal enviou uma primeira parcela de R$ 170 milhões aos estados e municípios para reforçar as políticas e redes de atendimento socioassistencial em janeiro. De acordo com a pasta, esse valor é parte de um montante de R$ 2,2 bilhões que serão enviados ao longo do ano como recomposição orçamentária do Sistema Único de Assistência Social (Suas).

O ministro Wellington Dias destacou a importância desses repasses para garantir a continuidade das atividades e programas do Suas, que oferecem suporte aos cidadãos que se encontram em situação de vulnerabilidade ou risco social. A pasta também afirmou que o valor enviado é o dobro do destinado na gestão anterior, durante o governo de Jair Bolsonaro (PL).