Governadores devem recorrer ao STF contra depoimentos na CPI

Os governadores bateram o martelo sobre a decisão de protocolar uma ação conjunta no Supremo Tribunal Federal (STF) para suspender suas convocações pelos membros da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid. A iniciativa estava em debate desde quarta-feira (26), quando a comissão convocou nove chefes de Estado para prestarem depoimento.

O plano é apresentar até segunda-feira (31), ao Supremo, uma Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), que tem como finalidade combater atos que desrespeitam preceitos fundamentais da Constituição. A peça, que está em elaboração, apontará a violação do artigo 50 da Constituição, que não prevê a convocação do presidente da República para prestar depoimento na CPI.

Os convocados foram os governadores do Pará, Helder Barbalho; Wilson Lima, do Amazonas; Ibaneis Rocha, do Distrito Federal; Waldez Góes, do Amapá;

Marcos Rocha, de Rondônia; Antônio Denarium, de Roraima; Carlos Moisés, de Santa Catarina; Mauro Carlesse, de Tocantins e Wellington Dias, do Piauí.

"Os procuradores gerais de Estados/DF, estão trabalhando uma ADPF para que seja cumprida a Constituição e o próprio Regimento do Senado, que impede convocação de governadores e prefeitos, e para evitar o precedente, e deve constar como convocados ou não convocados. Os procuradores estão preparando", disse ontem o governador piauiense Wellington Dias, a repórter do Grupo Liberal, em Brasília, Rany Veloso.