Governador bolsonarista chama Eduardo Bolsonaro de 'louco' e diz que ele está 'falando bobagem'

O governador de Mato Grosso, Mauro Mendes (União Brasil), chamou o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) de "louco" e afirmou que o parlamentar está "falando merda lá nos Estados Unidos".

"Está louco, está falando bobagem. Está lá nos Estados Unidos, longe da realidade. Fez uma lambança gigante quando defendeu o tarifaço do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Foi um grande equívoco que ele cometeu e está cometendo outro. Ele está perdendo tempo de ficar calado", disparou o governador.

"Eu respeito muito o presidente Bolsonaro, tenho um grande respeito por ele, deu uma grande contribuição. Na minha opinião está sendo injustiçado. Agora, o filho dele está falando merda lá nos Estados Unidos", completou.

Eduardo Bolsonaro vive nos Estados Unidos desde o início deste ano e, de lá, tem feito declarações sobre a política brasileira. Além disso, o deputado acumula faltas nas sessões da Câmara dos Deputados.

A reação de Mauro Mendes ocorreu após ser questionado sobre um vídeo em que o terceiro filho do ex-presidente Jair Bolsonaro chama o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), de "candidato do sistema".

"O Tarcísio é o candidato do sistema. É o cara que o Moraes quer, que gostaria que fosse eleito porque ele ainda viria com apoio de Jair Bolsonaro. O meu pai foi posto em prisão domiciliar, com tornozeleira, esculachado e sem rede social por conta desse projeto", afirmou Eduardo em vídeo publicado em seu canal no YouTube.

O deputado também criticou Tarcísio com base em declarações do ex-ministro José Dirceu (PT), dizendo que o governador paulista "não é um líder' e que sua eleição só ocorreu graças ao eleitorado bolsonarista.

"Ele quer ser presidente da República do Brasil. Por isso que falo que ele é uma ficção, porque ele depende totalmente do Bolsonaro e do voto bolsonarista. Porque ele não é um líder, foi eleito em São Paulo pela força do eleitorado conservador, que é legítimo", diz trecho do ex-ministro compartilhado por Eduardo.