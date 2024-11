Global Citizen NOW reúne lideranças no Rio de Janeiro

O Rio de Janeiro recebe neste domingo (17) o Global Citizen NOW. O evento, que reúne chefes de Estado, líderes do setor privado e defensores de políticas públicas para impulsionar o enfrentamento aos maiores desafios globais, como as mudanças climáticas, crise alimentar global e a desigualdade de gênero, antecede a cúpula do G20 na cidade carioca.

Co-organizado pelo Global Citizen, uma das principais organizações de advocacy do mundo no combate à fome e à pobreza extrema, a conferência alinha-se à agenda de prioridades estabelecidas pela presidência brasileira do G20 e debatida em todas as reuniões realizadas em 2024. A Fundação Getúlio Vargas (FGV) será o palco do evento - que acontece na América Latina pela primeira vez.

As sessões da Global Citizen NOW apresentarão os próximos passos definitivos para participantes, convidados e cidadãos globais para tomarem medidas imediatas sobre os temas. O programa, de um dia, também apresentará anúncios importantes sobre iniciativas políticas, conversas íntimas com artistas renomados, bem como líderes corporativos e mundiais.

A programação do evento conta ainda com um painel para tratar sobre a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP 30, que ocorrerá em Belém, capital do Pará, no ano que vem. A discussão focará na ambição necessária dos setores público e privado para criar um acordo climático histórico na COP, que proteja o planeta para as próximas gerações.

Outras cidades, como Nova Iorque, nos Estados Unidos, e Melbourne, na Austrália, já receberam edições do Global Citizen NOW. No Rio, uma das presenças confirmadas é o DJ e produtor musical Alok. Além dele, o governador do Pará, Helder Barbalho, a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, e a economista e diplomata francesa Laurence Tubiana estão confirmados.