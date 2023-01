Gasto em cartão corporativo de Bolsonaro é metade do que Lula gastou no primeiro mandato

O ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) gastou menos da metade em cartão corporativo dos gastos de Lula (PT) em seu primeiro mandato entre 2003 e 2006. As informações são do O Antagonista.

Lula gastou R$ 22,05 milhões em seu primeiro governo. Já Bolsonaro, R$ 27,6 milhões. Entretanto, corrigindo a inflação para valores de dezembro de 2022, o petista gastou R$ 60,7 milhões, e Bolsonaro R$ 30,8 milhões.

A coluna do UOL avaliou a base de gastos com o cartão corporativo, revelados hoje (12) pelo governo Lula, onde estão registradas 29.156 compras do primeiro mandato de Lula; 36.714 do segundo (2007-2010); 18.332 do primeiro mandato de Dilma (2011-2014), 20.337 dos mandatos de Dilma e Temer,; e 13.339 compras de Jair Bolsonaro.

Os gastos de Bolsonaro também foram menores que o segundo mandato de Lula (R$ 48,9 milhões) e o primeiro de Dilma (R$ 42,3 milhões), ao reajustar a inflação. Jair só não gastou menos que o segundo mandato de Dilma e Michel Temer, que gastaram cerca de R$ 25,5 milhões de 2015 a 2018.

De acordo com O Antagonista, os dados apontam ainda que o primeiro mandato de Lula teve gastos médios de R$ 41.636 por dia de governo, enquanto Bolsonaro teve média de R$ 21.117. Quem mais economizou foi o de Michel Temer que gastou em média de R$ 15.857.