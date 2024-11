Forte esquema de segurança é montado no Rio para receber chefes de estado do G-20

Nesta segunda-feira (18) o Rio de Janeiro irá receber o encontro dos chefes de estado do G-20. O evento reunirá líderes mundiais e um forte esquema de segurança já é montado na capital carioca. Duas aeronaves trouxeram equipamentos para o presidente americano, tomará água própria e a China terá uma praia reservada apenas para uso da delegação de Xi Jinping.

VEJA MAIS:

Sete caminhões baú foram necessários para transportar equipamentos trazidos ao Brasil pela delegação americana. A equipe do presidente Joe Biden trouxe galões de água e comidas exclusivas para o chefe do executivo americano, que deve chegar na capital neste domingo (17). Além disso, um helicóptero e um carro, transportados na aeronave com a comitiva, serão utilizados pelo presidente para se deslocar no Rio durante o evento.

De outro lado, a China também fez suas exigências. A equipe de segurança de Xi Jinping, presidente da República Popular da China, pediu que os 400 quartos de um hotel na Zona Sul do Rio, onde a equipe estará instalada, passassem por uma varredura. Além disso, uma praia próxima ao hotel ficará restrita apenas para a delegação.

O hotel não teve o nome informado por motivo de segurança. Fuzileiros navais farão a segurança no local, atiradores de elite ficarão postos em pontos do imóvel e navios da Marinha farão a segurança do mar em toda orla.

A coordenação de segurança do evento dividiu as atenções às nações em classificação de risco, como alto, médio e baixo. Estados Unidos e China ocupam lugar no nível alto, junto de Rússia e Israel. A Coreia do Norte está classificada como risco médio e os países africanos, risco baixo.

O general Lúcio Alves de Souza, chefe do Centro de Coordenação de Operações do Comando Militar do Leste (CML), diz que um esquema de segurança forte está sendo montado para atender os chefes de estado. "Nós já tivemos vários grandes eventos aqui no Rio de Janeiro, uma sequência deles. Tudo dentro desse cenário que conhecemos. Está sendo montado um grande aparato de segurança. Não só com as Forças Armadas mas com os órgãos de segurança pública e com as outras agências. A gente imagina que tem a segurança suficiente para prover a segurança dos chefes de estado”, finaliza.