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Política

Flávio e Cury ultrapassam Lula numericamente no 2º turno, mas com empate técnico, diz BTG/Nexus

O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro registrou 46% contra 45% do petista

Estadão Conteúdo
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Flávio Bolsonaro e Lula (Foto: Carlos Moura/Agência Senado | Ricardo Stuckert / PR)

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ultrapassou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em intenções de voto para o segundo turno das eleições presidenciais, segundo pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta terça-feira (8).

O levantamento aponta Flávio Bolsonaro com 46% dos votos contra 45% de Lula. Apesar da vantagem numérica, os dois candidatos continuam em empate técnico, considerando a margem de erro de dois pontos percentuais. Brancos, nulos ou nenhum dos candidatos somam 8%, e 1% dos eleitores não soube responder.

Na pesquisa anterior, de 31 de agosto, o cenário era inverso, com Lula registrando 46% das intenções de voto e Flávio 45%. O escritor Augusto Cury (Avante) também ultrapassa numericamente Lula em um eventual segundo turno por 45% a 43%, sendo sua primeira inclusão em simulações.

Lula Enfrenta Outros Cenários

Cury, que havia subido para o terceiro lugar na pesquisa de intenções de voto da semana passada, foi incluído pela primeira vez nessas simulações. No cenário contra Ronaldo Caiado (PSD), Lula pontua 46% e o ex-governador de Goiás, 43%, caracterizando um empate técnico.

Na pesquisa anterior, Lula liderava Caiado por 45% a 44%. Para este confronto, brancos, nulos ou nenhum dos candidatos somam 10%, e 1% dos eleitores não soube responder.

Quando a disputa é contra Romeu Zema (Novo) no segundo turno, Lula venceria o ex-governador mineiro por 47% a 40%. Na pesquisa anterior, o presidente registrou 46% dos votos contra 41% de Zema. Brancos, nulos ou nenhum dos candidatos somam 11%, enquanto os que não sabem são 1%.

Contra o ativista Renan Santos (Missão), Lula seria reeleito por 47% a 39%. Brancos, nulos ou nenhum dos candidatos somam 13%. Eleitores que não sabem são 2%. Na simulação anterior, Lula liderava por 47% a 38%.

Detalhes da Metodologia

A pesquisa BTG/Nexus ouviu 2.002 eleitores de 16 anos ou mais, por telefone, no período de 4 a 7 de agosto. A margem de erro do levantamento é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. A sondagem está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-06790/2026.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/PESQUISA/BTG/NEXUS
Política
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