Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
O Liberal — 80 anos
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal — 80 anos
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Flávio Bolsonaro se nega a afirmar que acredita em aquecimento global

O senador e pré-candidato do PL disse que o aquecimento não tem "influência dos atos humanos"

Estadão Conteúdo
fonte

Flávio voltou a defender uma política de endurecimento de penas no 'padrão Bukele", em referência ao presidente de El Salvador, Nayib Bukele (Foto: Lula Marques | Agência Brasil)

O senador e pré-candidato do PL à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL) se negou a afirmar que acredita no aquecimento global. Segundo o senador, o que ocorre são eventos climáticos extremos. "Não é sobre influência dos atos humanos", afirmou.

"Para mim, o que acontece hoje é que são eventos climáticos que são extremos. Excesso de calor, excesso de chuva, excesso de seca. Eu acredito que são efeitos cíclicos", disse o senador.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

eleições 2026

Globo

sabatina

Flávio Bolsonaro

aquecimento global
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

TIPOS DE VOTO

Eleições 2026: Eleitor do Pará votará em 6 candidatos; entenda cada tipo de voto

Eleitor paraense terá seis escolhas nas urnas; enquanto presidente e governador dependem de maioria absoluta dos votos válidos, deputados são eleitos pelo sistema proporcional

29.08.26 9h00

ELEIÇÕES

Lula foca em educação e Flávio em segurança na estreia da propaganda de rádio

A estreia da propaganda eleitoral no rádio revelou estratégias distintas entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL)

29.08.26 8h36

Eleições 2026

Veja a agenda dos candidatos ao governo do Pará, neste sábado (29)

Confira as atividades políticas programadas para hoje

29.08.26 6h30

SABATINA

Flávio Bolsonaro imita o pai e leva palavras escritas na mão em sabatina da Globo

Durante a participação do candidato na entrevista foi possível ler as expressões "mudança", "futuro" e "7/Set"

28.08.26 23h11

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Luto

Morre o empresário Marcos Marcelino de Oliveira, ex-vice-presidente da Fiepa

Fiepa lamentou a morte do empresário e destacou sua trajetória como liderança do setor industrial paraense

25.08.26 11h02

ELEIÇÕES 2026

Primeiro debate presidencial das eleições 2026 ocorre neste domingo; veja quem participa

Debate será dividido em três grandes blocos, com duas etapas dedicadas ao confronto direto entre os candidatos

23.08.26 10h50

BRASIL

Lobista diz em mensagem no celular que Lulinha marcou reunião de governador do MA no Planalto

Em 22 de maio de 2024, a lobista enviou uma mensagem de áudio a Lulinha informando que seria realizada naquele dia uma reunião do governador do Maranhão

22.08.26 15h52

ELEIÇÕES

Quando será o próximo debate presidencial? Confira a data e onde assistir

Primeiro encontro entre presidenciáveis ocorre neste domingo (23); veja quando será o próximo debate e onde assistir

23.08.26 20h53

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda