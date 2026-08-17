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Política

Flávio Bolsonaro diz que dialogará por dívida de MG e que adotará 'padrão Bukele' de segurança

Ele reiterou apoiar o nome de Roscoe (PL) para o governo de MG, mas disse estar honrado em contar com o apoio do candidato Cleitinho (Republicanos)

Estadão Conteúdo
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Flávio voltou a defender uma política de endurecimento de penas no 'padrão Bukele", em referência ao presidente de El Salvador, Nayib Bukele (Foto: Lula Marques | Agência Brasil)

O candidato à Presidência pelo PL, Flávio Bolsonaro, afirmou nesta segunda-feira, 17, que, se eleito, pretende dialogar com o próximo governador de Minas Gerais para tratar da dívida estadual. Disse ainda que a União deve ajudar os Estados independentemente de alinhamento político.

"Vai ser da mesma forma que vamos tratar com o próximo governador, sem dúvida alguma um aliado nosso... Independente de ser aliado ou não, é obrigação do presidente da República ajudar o Estado", declarou a jornalistas em Belo Horizonte, após o evento de lançamento da campanha de Flávio Roscoe (PL) ao governo mineiro. "Depois das eleições, o presidente governa para todo mundo. O povo mineiro não pode ser punido por causa de divergências ideológicas", continuou.

O senador atribuiu ao governo de Jair Bolsonaro (PL) medidas que, segundo ele, evitaram que o Estado chegasse a uma situação de insolvência. "Se não fosse o acordo que o presidente Bolsonaro fez com o governador na época, Minas Gerais já tinha falido há muito tempo", falou.

Defende 'padrão Bukele' de segurança

Flávio voltou a defender uma política de endurecimento de penas e afirmou que pretende adotar um modelo que classificou como "padrão Bukele", em referência ao presidente de El Salvador, Nayib Bukele. "O único jeito é ser mão pesada, é padrão Bukele, sim. É tratar a marginal como tem que ser tratado", declarou.

Entre as propostas apresentadas, Flávio afirmou que pretende criar mais de 500 mil vagas no sistema prisional e dobrar de cinco para dez o número de presídios federais. Também defendeu a criação de um novo tipo penal para integrantes de organizações criminosas que seriam classificadas como "narcoterroristas", com pena inicial de 20 anos de prisão e cumprimento mínimo de 70% da pena antes da possibilidade de benefícios.

Flávio ainda citou seu candidato a vice, Alfredo Gaspar (PL-AL), como alguém que deverá atuar na área de segurança pública. Segundo ele, Gaspar terá papel no combate ao crime organizado, à corrupção e na defesa dos aposentados do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS). A campanha de Flávio tem reforçado a imagem de Gaspar como combatente da corrupção.

"No próximo governo Flávio Bolsonaro, os aposentados do INSS não serão roubados, porque vai ter aqui o maior guardião e defensor dos aposentados do nosso lado", falou.

Cleitinho

Flávio reiterou apoiar o nome de Roscoe para o governo de Minas Gerais, mas se disse honrado em contar com o endosso do também candidato Cleitinho (Republicanos). Segundo ele, a aliança será importante para enfrentar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no pleito.

"Nosso candidato aqui em Minas é o Flávio Roscoe, e o Cleitinho é a outra liderança política aqui em Minas Gerais", afirmou.

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