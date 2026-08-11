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Política

77 municípios do Pará aderem a acordo para ampliar número de professores concursados

TAG orienta prefeituras a cumprir percentual mínimo de 70% de docentes concursados; prazo para adequação vai até 2030

Gabi Gutierrez

Prefeituras do Pará aderiram ao Termo de Ajustamento de Gestão (TAG) do Magistério, apresentado pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA) nesta terça-feira (11), em Belém. O acordo estabelece um planejamento para que os 77 municípios adequem o quadro da educação básica à legislação que prevê, no mínimo, 70% de professores concursados na rede pública.

Ao todo, 107 municípios foram considerados aptos pelo TCMPA a participar do compromisso. Além das prefeituras, 55 câmaras municipais participaram da assinatura como intervenientes. Os municípios que ainda não aderiram podem procurar o conselheiro ou a conselheira responsável pelas contas da cidade para formalizar o compromisso.

A proposta tem como referência a meta estabelecida pelo Plano Nacional de Educação (PNE) e busca reduzir a dependência de vínculos temporários na composição das equipes do magistério. Na prática, os municípios terão até 2030 para planejar e executar as medidas necessárias para alcançar o percentual previsto.

Cada prefeitura recebeu um termo elaborado a partir dos dados do próprio município. Depois do atendimento no Tribunal, os representantes têm cinco dias para devolver o documento assinado digitalmente pelo sistema eletrônico do TCMPA.

Tribunal diz que medida é preventiva

Durante a apresentação do TAG, o presidente do TCMPA, conselheiro Lúcio Vale, afirmou que o objetivo do acordo é permitir que os municípios façam as adequações antes de possíveis sanções. Segundo ele, o Tribunal pretende acompanhar o processo de forma orientativa, sem deixar de exercer a função de fiscalização.

“O Tribunal de Contas tem uma missão que vai muito além de fiscalizar. Nosso papel também é orientar, prevenir problemas e, sobretudo, contribuir para que os municípios possam aprimorar a gestão pública e entregar melhores serviços à população”, afirmou.

Para o presidente, o percentual de 70% não deve ser tratado apenas como uma exigência numérica. A composição do quadro de professores, segundo ele, também tem relação com a continuidade das equipes e com as condições de funcionamento das escolas.

“Essa meta representa mais do que um percentual; está relacionada à valorização dos profissionais da educação, à estabilidade das equipes e à construção de uma educação pública com mais qualidade”, disse.

O acordo também leva em consideração as diferenças entre os municípios paraenses. As prefeituras possuem situações distintas em relação a orçamento, estrutura administrativa e composição dos quadros de servidores, fatores que serão considerados no planejamento de adequação.

TAG foi preparado ao longo de dois anos

De acordo com Lúcio Vale, a elaboração do TAG começou há mais de dois anos. Nesse período, o Tribunal realizou atividades de orientação e capacitação em diferentes regiões do Pará para apresentar aos gestores as mudanças e os critérios relacionados ao quadro de profissionais da educação.

Apesar disso, o presidente afirmou que parte dos gestores ainda demonstrava desconhecimento sobre o conteúdo do acordo próximo à data da assinatura.

“Nós estamos fazendo aqui um TAG que demorou mais de dois anos para ser entregue e a maioria dos prefeitos parece que não tinha tomado conhecimento disso. Nada do que está sendo feito é por impulso”, afirmou.

Segundo ele, as orientações ocorreram durante o ano passado e também no primeiro semestre deste ano.

A preocupação do Tribunal está relacionada à necessidade de os municípios se anteciparem às exigências. O acordo estabelece um prazo mais longo para a adequação justamente para que as prefeituras possam organizar concursos, planejamento de pessoal e demais medidas necessárias sem comprometer a administração.

“O que estamos fazendo aqui é auxiliando vocês antes de aplicar penalidades. Quero que saiam daqui com essa visão: o Tribunal está conversando, dialogando e ajudando, para que não venham as punições”, declarou Lúcio Vale.

Prefeito avalia acordo como planejamento

O prefeito de Castanhal, Hélio Leite, avaliou que o TAG pode ajudar os municípios a entenderem quais medidas precisam ser adotadas para atender às exigências.

“O TCMPA tem auxiliado os prefeitos mostrando o que podemos fazer, como podemos fazer e como temos a obrigação de fazer. Não é um documento punitivo, mas um planejamento estratégico para que o município adequar seus dados e números”, afirmou.

A partir da assinatura, cada município deverá seguir o planejamento definido no documento individualizado. O prazo final para execução das medidas é 2030.

Para Lúcio Vale, a discussão sobre a composição das equipes do magistério também envolve o funcionamento da educação pública. “Investir na regularização e na valorização dos profissionais do magistério é investir diretamente na educação das nossas crianças e jovens”, afirmou.

A cerimônia contou com integrantes da direção do TCMPA, do Ministério Público de Contas dos Municípios do Pará (MPCM-PA), conselheiros e conselheiros substitutos. Entre os presentes estavam o vice-presidente do Tribunal, Daniel Lavareda; o corregedor, Cezar Colares; a ouvidora, Mara Lúcia Barbalho; o diretor-geral da Escola de Contas Públicas, Antonio José Guimarães; e representantes da Câmara Especial de Julgamento.

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