Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Flávio Bolsonaro acusa PF de tentar burlar relatoria escolhida para investigações de Lulinha

Em seguida, Flávio disse que parte do dinheiro desviado no âmbito do escândalo envolvendo o INSS foi parar na conta de Lulinha, ainda que ainda não haja essa comprovação nas investigações da PF até o momento

Estadão Conteúdo

O senador e candidato à presidência pelo PL, Flávio Bolsonaro, acusou a Polícia Federal de tentar burlar a relatoria que iria escolher o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) responsável pelo julgamento de Fábio Luis, o Lulinha, filho do atual presidente Lula (PT).

"Alguém acha que a democracia está plena no nosso País? Alguém concorda que o que está acontecendo na investigação do filho do Lula, essa interferência que existe por parte da própria Polícia Federal nas investigações, é uma coisa normal? Um policial federal que é trocado no meio da investigação do filho do presidente da República? Uma Polícia Federal que tenta burlar a relatoria escolhida, para as mãos de outro ministro do Supremo Tribunal Federal?", questionou Flávio, durante sabatina com os candidatos da corrida presidencial organizada pelo G4 e o site O Antagonista.

Em seguida, Flávio disse que "ao que tudo indica" parte do dinheiro desviado no âmbito do escândalo envolvendo o INSS foi parar na conta de Lulinha, ainda que ainda não haja essa comprovação nas investigações da PF até o momento. "Isso tudo leva a gente a ficar olhando para a política hoje até com um certo nojo. Hoje, grande parte do brasileiro sai descrente da política, mas não tem outro caminho", destacou,

STF

Durante a sabatina, o senador também voltou a fazer críticas ao STF. Para Flávio Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes tem tomado medidas que são inconstitucionais, devido à "inércia" por parte do Senado.

Nesse sentido, ele disse que a democracia não deve ser lida como "plena" quando um único ministro do STF tem o poder de travar o andamento da votação sobre a dosimetria das penas dos acusados de participarem dos atos de 8 de janeiro. "Essa esculhambação que virou o País hoje precisa de alguém de pulso firme", pontuou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/SABATINA/G4ANTAGONISTA

Renan Santos

Flávio Bolsonaro
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Para 43%, Lula tem respondido mal ao tarifaço de Trump, aponta pesquisa Genial/Quaest

05.08.26 8h37

Tarcísio de Freitas diz que não colocaria o boné de Donald Trump novamente

05.08.26 7h52

Não é prejuízo muito importante para Flávio, diz Tarcísio sobre neutralidade do Republicanos

05.08.26 7h47

Lula é aprovado por 48% e desaprovado por 47%, mesmos porcentuais de julho, diz Genial/Quaest

05.08.26 7h36

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

JORNADA DE TRABALHO

Fim da escala 6x1 opõe setor comercial e sindicatos no Pará

Proposta que reduz carga de trabalho para 40 horas semanais volta à pauta do Senado em agosto e levanta debates sobre demissões e saúde mental

31.07.26 7h00

ELEIÇÕES 2026

MDB oficializa candidaturas de Hana Ghassan ao governo do Pará e de Helder Barbalho ao Senado

Convenção estadual reuniu lideranças políticas no Mangueirinho, em Belém, e marcou o lançamento oficial da chapa para as eleições de 2026

01.08.26 21h11

revelação

'Eu Disse Não!'; ex-comandante da FAB revela bastidores da tentativa de golpe em 8 de janeiro

Obra inédita expõe detalhes de encontros e decisões cruciais para a manutenção da ordem democrática durante período de alta tensão

03.08.26 16h11

Política

Evento do Novo termina em confusão por falta de consenso à candidatura a governo estadual 

Candidato apresentou nome ao governo e dividiu a base de apoiadores. Presidência disse que ele não alinhou decisão com a legenda.

03.08.26 22h03

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda