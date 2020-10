Filho de senador com dinheiro nas nádegas pode ter aposentadoria vitalícia

O senador Francisco Rodrigues (DEM-RR) pediu afastamento por 121 dias, na terça-feira (20) após ser flagrado com mais de R$ 30 mil na cueca. Antes, ele havia protocolado solicitação para se afastar por 90 dias. Porém, a manobra pode render ao filho do parlamentar e suplente, Pedro Arthur Ferreira Rodrigues (DEM-RR), plano de saúde vitalício e aposentadoria como senador.

Os benefícios podem ser adquiridos por Pedro caso ele assuma o mandato, após 120 dias de afastamento do titular. Ou seja, com o pedido do pai Chico Cueca (apelido recebido pelo senador entre portas na Casa após o flagrante da Polícia Federal com dinheiro na roupa íntima), o suplente pode ganhar plano de saúde vitalício e direito a aposentadoria como senador.