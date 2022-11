FHC morreu? Assessoria do PSDB se pronuncia sobre suposta nota

Uma suposta captura de tela de um perfil verificado, atribuído ao partido PSDB, circula na internet informando a morte do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o FHC (1995-2003). Na noite de quinta-feira (10), a assessoria da sigla se pronunciou sobre a dita nota de falecimento.

Na postagem, o PSDB nega que tenha emitido qualquer comunicado nesse sentido. "Tenham cuidado e evitem compartilhar notícias falsas. Chequem antes", diz o partido no Twitter.

A informação falsa foi replicada por diversas contas no Twitter. Um dos internautas alega que a postagem foi publicada e apagada logo em seguida.

O ex-presidente FHC ou sua assessoria ainda não se pronunciaram sobre o ocorrido. As últimas postagens do político no Instagram e no Twitter, são dos dias 27 de outubro e 30 de outubro, respectivamente. Em ambas, ele faz menções ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a quem ele apoiou no segundo turno das eleições.