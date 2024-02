Fernando Haddad é diagnosticado com covid-19 e deve participar virtualmente do G20

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, recebeu o diagnóstico positivo para covid-19, o que pode afetar sua presença nos eventos do G20 no Brasil, que ocorrem esta semana em São Paulo, conforme anunciado pelo ministério. No domingo, dia 25, Haddad relatou sentir-se mal, levando-o a realizar o teste para a doença, que resultou positivo. Apesar disso, seu estado de saúde é estável.

"A participação pessoal nos compromissos do G20 ao longo da semana pode ser comprometida. No entanto, o ministro estará à frente das reuniões agendadas para os dias 28 e 29 de fevereiro de forma virtual, enquanto o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, estarão presentes fisicamente", afirmou o ministério em comunicado.

Nesta semana, além de ter uma agenda cheia na primeira reunião ministerial da Trilha de Finanças do G20 sob a presidência brasileira, Haddad estava programado para anunciar uma nova iniciativa de hedge cambial para instrumentos verdes.

Segundo o Ministério da Fazenda, Haddad continuará realizando testes adicionais e, se o resultado for negativo, estará autorizado a participar dos eventos do G20 em São Paulo, especialmente nos dias 28 e 29 de fevereiro, quando liderará as reuniões. "Salientamos que a programação oficial do G20 está mantida e que o ministro será representado em todos os eventos", enfatizou.