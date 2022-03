Fernando Carneiro tenta ser pré-candidato pelo Psol

Correntes internas do PSOL realizaram o lançamento da pré-candidatura de Fernando Carneiro ao governo do Pará, na noite dessa sexta-feira (18) no hotel Ipê, no bairro de São Brás. Vereador de Belém, Fernando já foi o candidato do partido ao mesmo cargo em 2010 e 2018. O evento foi organizado pela Ação Popular Socialista (APS), grupo político do vereador, mas também pelo Movimento Esquerda Socialista (MÊS), corrente da deputada federal Vivi Reis; pela Resistência, corrente da Bancada Mulheres Amazônidas, uma chapa coletiva que recentemente assumiu mais um mandato do PSOL na Câmara Municipal de Belém e pela Corrente Socialista dos Trabalhadores (CST). O Psol ainda não definiu suas pré-candidaturas para as eleições de 2022, mas o debate interno já começou. As informações são da assessoria de Fernando Carneiro.

Estiveram presentes a deputada federal Vivi Reis e representantes de movimentos sociais e lideranças políticas de diversos municípios, como Ananindeua, Benevides, Marituba, Castanhal e Santarém. “Eu fui fundador desse partido, milito nele há dezessete anos e desde 2006 apresentamos um programa político alternativo no Pará em todas as eleições. Nossos militantes estão autorizados a colocar seus nomes à disposição do Psol pra fazer essa disputa, o meu está novamente posto, como fiz em 2010 e 2018”, disse Carneiro.