Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Fachin visita o Vaticano dias antes de assumir a presidência do STF

Estadão Conteúdo

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, participará do Jubileu da Justiça no Vaticano durante o fim de semana. Segundo a Corte, o magistrado estará presente na cerimônia marcada para a manhã do dia 20, em Roma, na Itália. A viagem à sede da Igreja Católica ocorre dias antes da posse de Fachin na presidência do Supremo, marcada para o fim deste mês. O STF afirmou que não há previsão de um encontro entre o ministro e o Papa Leão XIV.

Católico praticante, Fachin custeará com recursos próprios todas as despesas da viagem, incluindo passagens e hospedagem em Roma. Não haverá uso de verbas públicas. A ida a Roma antecede a posse do ministro como presidente do STF, agendada para o dia 29 de setembro, em Brasília. A cerimônia contará com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e de lideranças do Congresso Nacional. Fachin substituirá o ministro Luís Roberto Barroso no comando da Corte. Ele completa dez anos como integrante do STF em 2025.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

STF/EDSON FACHIN/VATICANO/JUBILEU
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Em Nova York, Janja participa de eventos como enviada especial para mulheres da COP-30

18.09.25 17h59

Lula diz que PEC da Blindagem aprovada pela Câmara 'não é uma coisa séria'

18.09.25 17h58

Fachin visita o Vaticano dias antes de assumir a presidência do STF

18.09.25 17h18

Padilha recebe visto para ir aos Estados Unidos acompanhar Lula na ONU

18.09.25 17h18

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

POLÍTICA

Eduardo Bolsonaro reage à condenação do pai no STF e fala em ‘virar o jogo’

Deputado federal publicou mensagem nas redes sociais após decisão que condenou Jair Bolsonaro e outros aliados por tentativa de golpe de Estado

12.09.25 8h21

JULGAMENTO

Moraes brinca durante julgamento de Bolsonaro no STF: 'Me fizeram perder o jogo do Corinthians'

Ministro fez comentário sobre o longo voto de Fux, que o impediu de ver a partida pela Copa do Brasil

11.09.25 20h59

ataque

Filha do ministro Edson Fachin é atacada e recebe cusparada em universidade paranaense

Ela foi chamada de "lixo comunista" e atingida por uma cusparada

15.09.25 12h18

politica

Decisão do TRE-PA coloca o ex-deputado Wladimir Costa em regime semiaberto

A defesa conseguiu reduzir as penas pela metade

12.09.25 16h38

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda