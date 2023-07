Ex-presidente José Sarney é internado após acidente doméstico

O ex-presidente da República, José Sarney, de 93 anos, tropeçou e sofreu uma queda dentro de casa, em São Luís, no Maranhão, no domingo (16). A informação foi divulgada pela filha dele, a deputada federal Roseana Sarney, nas redes sociais. Por causa do acidente doméstico, Sarney precisou ser internado para exames e segue no hospital nesta segunda-feira (17).

"Olá pessoal, passando para informar que hoje de manhã nós levamos um susto muito grande. Meu pai tropeçou, caiu, enfim, levamos para o hospital, mas, graças a Deus, os exames já foram concluídos e ele está muito bem. Se Deus quiser ele vai ficar bom logo, logo", informou Roseana em um vídeo publicado em suas redes sociais.

Mesmo com o quadro de saúde estável, a família informou que o ex-presidente continua internado aguardando novos exames.