Natural de Canela, na Serra Gaúcha, o ex-ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, está internado em estado grave no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Ele enfrenta um câncer descoberto há um mês, segundo informações de familiares.

Padilha tem longa trajetória em cargos eletivos e, ainda, públicos no Executivo federal. Ele foi prefeito de Tramandaí, município do litoral norte do Rio Grande do Sul, entre 1989 e 1993. Ele também atuou como deputado federal de maneira ininterrupta entre 1995 e 2011.

No governo do ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso (PSDB), Eliseu Padilha foi ministro dos Transportes, nos anos de 1997 e 2001.

No governo de Dilma Rousseff (PT), Padilha atuou como ministro da Secretaria de Aviação Civil entre 1º de janeiro e 1º de dezembro de 2015. Por fim, no mandato de Michel Temer (MDB), Padilha foi ministro da Casa Civil entre maio de 2016 e 1º de janeiro de 2019.