Evento vai escolher homens e mulheres de destaque no Pará nesta quinta

Homens e mulheres com o maior destaque do Pará em 2022 serão premiados durante a Noite das Celebridades, realizada nesta quinta-feira (24), no Hotel Sagres, às 20h30. As categorias são "Mulher Padrão Pará", só para mulheres, e "Personalidade do Pará", para homens. Respectivamente, serão premiados quatro e nove pessoas em cada categoria. A organização da noite de festa é do Conselho de Profissionais do Estado do Pará, e os homenageados deverão usar traje em passeio completo.

De acordo com o organizador e cerimonialista do evento, Paulo Fernandes, cada categoria foi analisada pela diretoria do Conselho para a 46ª edição do prêmio, cuja celebração se dará em forma de jantar e coquetel. Pela primeira vez serão homenageados homens e mulheres nas duas premiações na mesma noite. "Serão premiados os profissionais de destaque. A importância é fazer o reconhecimento em público e em vida, porque só homenageiam depois que as pessoas morrem, com flores, e aí todo mundo vira um gênio, mas em vida ninguém estende o tapete para ninguém pisar e as pessoas não dão esse alcance para aplaudir, só quando morrem que se destacam", critica.

A escolha dos profissionais que receberão as homenagens, segundo Paulo, foi baseada no trabalho de cada um, na desenvoltura, honestidade e no desempenho de audiência, mas qualquer profissional pode participar anualmente. A festa é privada e não recebe o público. Mesmo com a estreia do Brasil na Copa do Mundo deste ano, que também será na quinta-feira, o organizador acredita que o evento será um sucesso. Uma das importâncias da premiação é o trabalho social: com ou sem evento, o grupo presta solidariedade a quem mais precisa, fazendo distribuição de comida, como feijoada, cozidão, lanche, cesta básicas, arroz com galinha, sanduíche, suco e mais, além remédios, por exemplo.

Segundo a presidente do Conselho, Clara Pinto, o evento é uma premiação "bem criteriosa e séria". "Escolhemos pessoas com grande gabarito, com caráter ímpar, que contribuem para a comunidade e que trabalham para o crescimento da nossa comunidade local, uma pessoa que está se sobressaindo", declara. Na opinião dela, ser homenageado por meio desse evento é "algo bonito e uma honra ser reconhecido pelo seu trabalho publicamente".