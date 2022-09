Estudantes participam de projeto sobre a conscientização e a importância das eleições

A Usina da Paz Cabanagem, em Belém, foi palco para discussão de ideias, valorização da política e o fortalecimento da democracia brasileira. Nesta terça-feira (27), cerca de 200 alunos das escolas estaduais Rainha dos Corações e Santa Rita Cássia, participaram do projeto Jovem Eleitor - Voto do Futuro. A iniciativa é uma realização da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), por meio da 10ª Unidade Seduc na Escola (USE).

Da campanha à contagem dos votos, todo o pleito foi simulado pelos alunos de forma didática, abordando assuntos relevantes para a comunidade escolar como a preservação do meio ambiente, alimentação saudável e a melhoria do transporte público. Os candidatos (alunos) foram escolhidos pelos professores com base nas propostas discutidas em sala de aula.

Papel do cidadão em uma eleição

As regras eleitorais, os deveres e obrigações dos candidatos e o papel fundamental do cidadão em uma eleição, são algumas das temáticas abordadas pelo projeto. Os estudantes do 3º ano optaram por defender a alimentação saudável, tendo como carro-chefe o açaí; o 4º ano a melhoria do transporte público e a turma do 5º ano abordou a temática do meio ambiente.

“A política é muito importante para melhorar a vida das pessoas. Hoje, por exemplo, votei em uma proposta que não era a mesma da minha escola, que justamente trata sobre a preservação do meio ambiente. Mas além disso, outros candidatos apresentaram projetos para a melhoria da nossa alimentação e do transporte público, que são questões que precisamos também ficar atentos”, detalhou o estudante Thales Gomes, de 11 anos.

Turma teve aula de cidadania pelo voto (Divulgação)

De acordo com a professora de artes, Kátia Paracampos, a iniciativa colabora para que os alunos percebam a própria identidade, justamente nesta fase em que estão no processo de formação cidadã e entendendo qual é o seu papel na sociedade. “Eles são que nem uma esponjinha ou uma tela em branco. Estão aptos a receberem cores. Então é preciso que eles recebam as informações corretas, formem um pensamento crítico, se tem noção daquilo que possuem direito e, também, fazer proposituras”.

Kátia disse, ainda, que essa atividade está inserida no processo político-pedagógico dos alunos do 1º ao 5º ano. “Nós trabalhamos os temas principais, questões ambientais, alimentação saudável, a saúde enquanto educação física, então esse processo de descoberta é fundamental para que, futuramente, sejam eleitores informados, aptos a serem pesquisadores de informações e soluções”, concluiu a educadora.

A secretária de Estado de Educação, Elieth de Fátima Braga, destacou que este é um momento muito especial. “Quando você vê os adolescentes e as crianças trabalhando com conscientização, cidadania e preocupadas com o futuro da nossa nação, fazendo uma bela campanha para que as pessoas compareçam para votar, é muito interessante. Quero parabenizar a 10ª USE pelo projeto, as escolas estaduais envolvidas e, principalmente, agradecer o empenho dos diretores, professores, alunos, porque é muito interessante você ver nascer cidadania dentro de uma sala de aula. É a educação cumprindo o seu papel, trabalhando para formar grandes cidadãos”, enfatizou a titular da Seduc.