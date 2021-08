Estreia da Câmara Itinerante em Mosqueiro é elogiada

Boa parte da sessão ordinária realizada na Câmara Municipal na manhã desta terça-feira (3) foi dedicada a elogios ao projeto Câmara Itinerante, que estreou no dia anterior na ilha de Mosqueiro.

A iniciativa, inclusive, já tem mais dois destinos definidos.

Em setembro os vereadores devem visitar o distrito de Outeiro para uma sessão especial e, em novembro, o distrito de Icoaraci.

Em 2022, o plano é incluir Cotijuba no projeto, bem como outros bairros de Belém.

"Acordei desde as seis da manhã com telefonemas elogiando a presença da câmara em peso lá em Mosqueiro. Isso é muito bom, é um resultado positivo, pois os vereadores estão fazendo um pacto entre si para ajudar a população. Juntos somos mais fortes", comentou o presidente da casa, Zeca Pirão (MDB).

Emerson Sampaio elogiou projeto, que visitará Outeiro em setembro (Divulgação)

Emerson Sampaio (PP) parabenizou os colegas e afirmou que este tipo de atitude renova a imagem do parlamento diante da população.

"O parlamento hoje é alvo de críticas, mas temos a felicidade de estar voltando para o segundo semestre sem ter nenhuma sessão interrompida por falta de quórum nesta casa no primeiro. Isso mostra o nível de comprometimento da nova legislatura", avaliou ele.

Conselho

Pirão então aproveitou para dar um conselho aos vereadores.

"Vou dizer a vocês por experiência. E eu nunca errei. Toda vez na eleição a gente vai vendo quem vem e quem volta. Quem sai e não volta. Todo vereador que se comporta de maneira a se esconder do gabinete, 90% não voltaram [sic], não se reelegeram. O povo está carente, precisa dos vereadores", disse.

Na sessão realizada em Mosqueiro, 26 dos 35 parlamentares estiveram presentes.

Três vereadores, porém, optaram por abordar outros temas.

Voto auditável

Josias Higino (Patriota) usou o tempo da tribuna para congratular o governo federal pela compra de vacinas contra a covid-19 e se manifestou a favor da impressão de votos nas próximas eleições para fins de auditoria.

Olimpíadas

Vinicius Silva (Republicanos), que também é goleiro do time de futebol do Clube do Remo, parabenizou os colegas esportistas que conquistaram medalhas olímpicas em Tóquio, com saudações especiais ao surfista Ítalo Ferreira e a skatista Rayssa Leão.

Insulina

Já Matheus Cavalcante (Cidadania) levou para a tribuna as reclamações que tem sido observadas no Twitter em relação a distribuição de insulina para os diabéticos de Belém pela rede municipal de saúde.

Matheus Cavalcante levou para a tribuna reclamações de portadores de diabetes sobre o fornecimento de insulina (Divulgação)

"Inúmeras denúncias chegaram até a mim informando que a prefeitura tem criado barreiras e empecilhos para distribuir um medicamento barato, que é de fácil acesso, de uso diário. Uma senhora precisava de medicamente para três meses e recebeu um lote com validade de 40 dias. Isso não é uma atitude responsável", disse.

Procurada pela reportagem, a Secretaria Municipal de Saúde não respondeu sobre o tema até o momento.