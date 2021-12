Estável, Duciomar segue com fisioterapia e aguarda resultados de exames

O ex-prefeito de Belém Duciomar Costa segue recebendo tratamento no Hospital Adventista de Belém, com quadro estável. O político recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), na tarde do ultimo sábado (4), onde ele recebia tratamento desde a última quinta-feira (2), quando foi internado na unidade com quadro de pneumonia.

VEJA MAIS

De acordo com as informações da médica Aranda Haber, sobrinha de Duciomar, que acompanha a evolução do tratamento, o ex-prefeito segue estável. Ele continua dependente de oxigênio, ainda em redução de níveis de oxigênio, mas está fazendo fisioterapia. A equipe aguarda raio-x para definir a questão do antibiótico, se segue com o mesmo ou muda. Mas ele está estável, conversando e contactuante”, afirma.

Costa sofre de uma doença neurológica degenerativa que provoca paralisia motora. Segundo Aranda, o quadro vem sendo investigado há cinco anos, mas ainda não houve um diagnóstico confirmando que é Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA).