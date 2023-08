Escritório de advocacia paraense recebe uma das maiores empresas globais de auditoria e tributos

Uma comitiva da Grant Thornton, uma das maiores empresas globais de auditoria, consultoria e tributos, que tem sede no Reino Unido, estará em Belém nos próximos dias, dando o pontapé para o começo de sua atuação na região Norte do país. Na capital paraense, os representantes da endidade internacional serão recebidos pelo escritório Pinheiro & Mendes Advogados, com o objetivo de trocar experiências e firmar parceria para o início das atividades da entidade internacional na região. As informações foram divulgadas na edição desta quarta-feira (15), da coluna Repórter 70, publicada no jornal O Liberal.

Presente em 147 países, o grupo internacional conta com mais de 68 mil colaboradores em todo o mundo. Dessa forma, consegue atender às necessidades e oferecer insights e agilidade aos clientes para mantê-los um passo à frente.

No Brasil, a Grant Thornton já está presente em 14 cidades, com 1,6 mil especialistas. Os colaboradores buscam desenvolver soluções customizadas a todos os tipos de empresas e segmentos, desde startups, empresas privadas, familiares, a empresas de capital aberto e organizações públicas nacionais e internacionais.