Entenda por que Braga Netto foi preso no sábado, considerado dia atípico para operação

Em uma operação realizada neste sábado (14), a Polícia Federal prendeu o general da reserva Braga Netto e cumpriu mandado de busca e apreensão na casa de outro militar, em ações que ocorreram no Rio de Janeiro e em Brasília, um procedimento atípico para o fim de semana. O general foi encontrado em seu apartamento em Copacabana, no Rio de Janeiro, onde estava com sua família após retornar de uma viagem a Alagoas, conhecido como o "Caribe Brasileiro".

A autorização para a prisão e as buscas foi dada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, na quarta-feira (11). No entanto, a PF decidiu adiar a execução dos mandados para o sábado, já que um dos alvos estava viajando, de acordo com informações do portal Metrópoles.

A Polícia Federal optou por aguardar seu retorno para evitar expô-lo ao constrangimento na presença dos familiares. Braga Netto chegou de volta da viagem na noite de sexta-feira (13). Como as buscas só podem ser realizadas durante o dia, a operação foi iniciada neste sábado.

Braga Netto, que foi ex-ministro e candidato a vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro em 2022, foi detido em seu apartamento em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro. A Polícia Federal afirmou que a prisão ocorreu devido a tentativas de obstruir as investigações do inquérito sobre o golpe.

Mesmo sendo militar da reserva, Braga Netto ficará sob custódia do Exército, que acompanhou a operação. O general será mantido no Comando Militar do Leste, no Rio de Janeiro, à disposição da Justiça, como noticiado anteriormente.