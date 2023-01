Empresário suspeito de financiar atos golpistas pulou da janela de casa para fugir da prisão, diz PF

O empresário goiano Raif Jibran Filho é um dos oito alvos da operação Lesa Pátria, deflagrada nesta sexta-feira contra os suspeitos de financiar os atos de vandalismo em Brasília, no dia 8 de janeiro deste ano. Segundo fontes da Polícia Federal, ele pulou do segundo andar, pela janela, e fugiu ao ser abordado em sua residência. Com informações do O Globo.

Raif é sócio-administrador de um restaurante em Alto Paraíso de Goiás. Nas redes sociais, circula vídeo gravado por ele durante os atos terroristas.

“Dia 8, aqui, domingo. Mostrando que o poder emana do povo. Estamos aqui tomando tiro de borracha, gás lacrimogêneo, mas mostrando que essa p* é nossa! (...) É guerra! Quer ser comandado por comunista? Vem pra guerra!”, diz Jibran Filho, no vídeo.